Tragisch nieuws: ex-doelman Eupen (26) komt om het leven

John Felagha, een Nigeriaanse doelman die nog voor Eupen voetbalde, is zondag overleden op amper 26-jarige leeftijd.

John Felagha doorliep de Aspire Football Dreams-academie en belandde zo in 2012 bij Eupen.

In het seizoen 2012-2013 stond hij twee keer in doel bij Eupen, dat toen nog uitkwam in de Proximus League. In 2013 speelde hij met Nigeria mee op het WK U20.

Wat de precieze doodsoorzaak is, is vooralsnog niet bekend. De Nigeriaan kampte al langer met gezondheidsproblemen, aldus l'Avenir.