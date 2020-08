Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: De Norre - Jemelka

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Genk-verdediger Casper De Norre wordt in verband gebracht met OHL

Oud-Heverlee Leuven wil zich in het defensieve compartiment versterken. Meteen na de promotie geraakten drie sterkhouders langdurig geblesseerd en nu de interlandbreak is begonnen is er even tijd om nieuwkomers in te passen. (Lees meer)