Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Diaby - Castagne - Jackers - Troonbeeckx - Muleka

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Jackson Muleka komt deze week zijn contract tekenen bij Standard

Standard flirt al een tijdje met Jackson Muleka, de Congolese spits van TP Mazembe. Maar die transfer moet deze week nu eindelijk afgerond worden. (Lees meer)

Timothy Castagne tekent vandaag zijn contract bij Leicester City

Als de troepen van Roberto Martinez deze namiddag verzamelen zal er nog geen spoor zijn van Timothy Castagne. Die is momenteel in Leicester om er zijn transfer - die helemaal rond is - af te handelen. (Lees meer)

Lierse Kempenzonen heeft interesse in Mathieu Troonbeeckx van STVV

Lierse Kempenzonen is het seizoen in 1B niet slecht gestart. Met 4 op 6 kunnen ze meer dan tevreden zijn. Toch willen ze hun te smalle kern nog versterken. (Lees meer)

Antwerp denkt aan Abdoulay Diaby (ex-Club Brugge)

Antwerp is met Jonathan Bolingi een aanvallende optie kwijt. De 26-jarige Congolees wordt voor een jaar verhuurd aan het Turkse Ankaragücü. The Great Old heeft echter al een mogelijke vervanger in gedachten. (Lees meer)

Nordin Jackers is de nieuwe doelman van Waasland-Beveren

Het was al na middernacht toen Waasland-Beveren een toch wel belangrijke transfer aankondigde. Nordin Jackers speelt de komende drie seizoenen op de Freethiel, waar hij ook vorig seizoen al aan de slag was. (Lees meer)