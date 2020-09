Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Messi - Defour - Wijnaldum - Dost - Delacourt - Milošević - Harder - Muleka

Pernille Harder is een van dé absolute sterren van het vrouwenvoetbal in Europa. Zij maakt een opvallende transfer. ( Lees meer )

Waar ligt zijn toekomst? 'Interesse van verrassende club uit 1A voor Steven Defour'

Bij Antwerp kreeg Steven Defour geen nieuw contract en dus is het afwachten waar zijn toekomst ligt. Het blijft voorlopig afwachten, of komt er toch binnenkort een kentering in de zaak. (Lees meer)

'Opmerkelijk: Gent start onderhandelingen bij bekende 'talentenfabriek' voor ex-winger Anderlecht Osman Bukari'

Laszlo Bölöni is een man die houdt van flankspelers en dus wil/zal KAA Gent deze transferperiode de markt af moeten speuren op zoek naar extra versterking. Eentje lijkt alvast te zijn gevonden. (Lees meer)

Emmanuel Dennis staat op de shortlist van Sheffield United, ook Atalanta blijft geïnteresseerd

Emmanuel Dennis maakte zich met zijn acties tegen KRC Genk opnieuw erg belangrijk voor Club Brugge. Na een topseizoen leek hij nochtans op weg naar de uitgang bij blauw-zwart. Of is dat nog steeds het geval? (Lees meer)

Delacourt weg bij RWDM

Benjamin Delacourt heeft met Franc Borains een nieuwe club gevonden. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws te melden.

Massengo naar Roeselare

KSV Roeselare heeft heel wat transfers weten binnen te halen de voorbije weken. Daarbij hoort nu ook Jordan Massengo, die overkomt van RWDM en een verleden heeft bij Union.

Standard-aanwinst pas dit weekend verwacht

De deal tussen Standard en Jackson Muleka is al even rond, maar HNB laat weten dat hij pas dit weekend zal arriveren na visumproblemen.

'Koeman dicht bij zijn eerste transfer'

De opvolger van Ivan Rakitic bij Barcelona? Dat moet Georginio Wijnaldum worden. Volgens Spaanse bronnen zou de speler van Liverpool niet weigerachtig staan tegen een overstap richting Catalonië.

'Papa Messi geland in Barcelona'

De vader van Lionel Messi zou volgens Spaanse bronnen geland zijn in Barcelona om de transfer van zoonlief te helpen bewerkstelligen.