Eupen haalt nog een defensieve versterking

AS Eupen heeft nog een nieuwe verdediger in huis gehaald. De 23-jarige Emmanuel Agbadou komt de Panda's versterken.

Agbadou komt over van het Ivoriaanse San Pedro. Die club leende hem vorig seizoen uit aan het Tunesische US Monastir, waar hij een vaste waarde was.

De 23-jarige verdediger van 1,92 meter tekent een contract voor drie seizoenen bij Eupen. Hij kan zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten.

Neuer Defensivspieler: KAS Eupen verpflichtet Emmanuel Agbadou



La KAS Eupen a engagé le défenseur Badobre Emmanuel Agbadou.



Jordi Condom van Eupen was alvast tevreden. "Emmanuel Agbadou is net 23 jaar geworden in juni, dus hij is nog een jonge speler met veel potentieel. Hij is sterk en heeft een goede techniek. Hij is veelzijdig en kan op bijna alle defensieve posities en op het middenveld spelen. Emmanuel zal zich snel en goed aanpassen aan onze Belgische Pro League en zal ons team voornamelijk versterken in het verdedigende compartiment. We zijn blij met hem te kunnen werken en verwelkomen hem graag in ons team".