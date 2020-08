'OHL wil gehavende defensie versterken met een Tsjech en een oude bekende van Brys die voor Genk uitkomt'

Oud-Heverlee Leuven wil zich in het defensieve compartiment versterken. Meteen na de promotie geraakten drie sterkhouders langdurig geblesseerd en nu de interlandbreak is begonnen is er even tijd om nieuwkomers in te passen.

OHL heeft twee defensieve versterkingen op het oog, meldt Het Nieuwsblad. Een daarvan is een oude bekende van trainer Marc Brys. Toen hij nog trainer van STVV was, zag hij flankverdediger Casper De Norre weggeplukt worden door Racing Genk, maar daar komt hij niet al te veel aan spelen toe. Vaclav Jemelka De Limburgers willen De Norre niet verhuren. Hij mag alleen weg bij een goed bod. Het zou niet de eerste oude bekende van Brys zijn die OHL binnenhaalt. Ook doelman Romo (ex-Beerschot-Wilrijk) tekende al bij de promovendus. Daarnaast heeft OHL ook volgens Het Nieuwsblad een oogje laten vallen op Vaclav Jemelka (25), een centrale verdediger die momenteel in Tsjechië bij Sigma Olomouc speelt.