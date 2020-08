Verdedigende versterking al veel vroeger dan verwacht inzetbaar voor Malinwa

Wouter Vrancken moet niet tot janauri wachten om zijn nieuwe Zweedse linksachter in te zetten, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

"Victor Wernersson is onze eerste wintertransfer. De Zweedse linksback is 24 en komt in januari transfervrij over van IFK Göteborg. Dan loopt zijn contract in Zweden af", berichtte KV Mechelen begin juli op de eigen webstek.

Maar de verdedigende versterking zou weleens vroeger in actie kunnen komen voor Malinwa. Gazet van Antwerpen weet immers dat hij dinsdag al naar België vertrekt. KV onderhandelde met de Zweedse club en nu mag Wernersson al meteen uitkomen voor de club en hoeft hij niet tot januari te wachten. Het seizoen in Zweden zit er immers al op.