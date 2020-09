Waasland-Beveren heeft een nieuwe sportief directeur

Na 20 jaar werkzaam te zijn in Spanje, gaat Miguel Torrecilla nu aan de slag in België.

Na een teleurstellend seizoen, waarin de club bija degradeerde, hebben ze bij Waasland-Beveren besloten om intern wat veranderingen door te voeren. Sportief directeur Danny De Maesschalck houdt ermee op en wordt vervangen door de Spanjaard Miguel Torrecilla. De Maesschalck blijft wel actief bij de club, maar dan eerder in een assisterende functie.

Miguel Torrecilla was de laatste seizoenen actief bij Sporting Gijon, maar trekt de deur na drie jaar dicht. Na meer dan 20 jaar in Spanje te werken, bij onder andere Celta Vigo en Real Betis, kiest Torrecilla nu voor een uitdaging in België.

Voorzitter Dirk Huyck reageerde kort op de nieuwe aanstelling op de clubwebsite. "We willen blijven professionaliseren en onderstrepen dat WB – ondanks de lopende gesprekken – een ambitieus project met een eigen identiteit en koers is. We blijven niet bij de pakken zitten en doen er alles aan om deze club naar een hoger niveau te tillen."