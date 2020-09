Qatari kunnen niét lachen met move van Club Brugge: 'Antwerp kaapt Edmilson weg voor neus van blauw-zwart'

Club Brugge mag de transfer van Junior Edmilson vergeten. De flankaanvaller was naar verluidt zonder toestemming van Al Duhail naar West-Vlaanderen gereisd. En daar kan men in de woestijn niet om lachen.

Het is RMC Sport dat met het nieuws op de proppen komt. Na het behalen van de Qatarese titel trok Junior Edmilson naar het Jan Breydelstadion - we laten in het weten of het om onderhandelingen of om medische proeven ging - zonder medeweten van zijn huidige club.

En daar kon men met Al-Duhail niet om lachen. De Qatari lieten blauw-zwart meteen weten dat een transfer niet langer aan de orde was. Club Brugge was één van de kandidaten om Edmilson te huren, inclusief aankoopoptie.

Op naar de Bosuil?

Toch is Edmilson nog steeds van plan om terug te keren naar de Jupiler Pro League. De flankaanvaller wil zich in de kijker spelen van Roberto Martinez met het oog op het EK. Antwerp FC zou momenteel over de beste papieren beschikken.