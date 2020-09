Everton doet goede zaken en staat dicht bij drie nieuwe middenvelders

Bij Everton willen ze volgend seizoen opnieuw bovenin meedraaien en daardoor zijn ze op zoek naar versterkingen. Vooral op het middenveld zou er heel wat kwaliteit kunnen bijkomen, want Everton toont interesse in James Rodríguez, Allan en Abdoulaye Doucouré.

James Rodríguez en Allan zouden zelfs zeer dicht bij een transfer naar Everton staan. Volgens Fabrizio Romano heeft de Engelse club een akkoord bereikt met Real Madrid voor de Colombiaan en Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van Napoli, gaf aan dat Allan dicht bij Everton staat.

Naast deze twee middenvelders wil Everton er ook nog Abdoulaye Doucouré bij. Doucouré is het voorbije seizoen met Watford gedegradeerd naar The Championship en de Fransman zou graag in de Premier League blijven. Volgens BBC zou Everton 25 miljoen pond willen neerleggen voor de middenvelder.