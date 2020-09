Smail Prevljak: "De ambities van Eupen hebben mij geholpen in mijn beslissing"

De Panda's waren deze zomer nog op zoek naar een echte doelpuntenmaker. En nu hebben ze er een met de komst van Prevljak, die de fans van Eupen al enkele goede herinneringen gaf.

Eupen heeft Smail Prevljak definitief kunnen inlijven. Dat zou de grootste transfer in de geschiedenis van de Panda's zijn, zo'n twee miljoen euro. Prevljak tekende een contract voor drie jaar bij Eupen. "Ik ben echt blij om terug te zijn bij de club. De gesprekken waren al enige tijd aan de gang, dus ik had er alle vertrouwen in dat de transfer afgerond zou worden. Het belangrijkste is dat we tot een akkoord zijn gekomen," zei de 25-jarige Bosniër.

De in Konjic geboren spits, die afgelopen winter al gehuurd werd, heeft besloten om definitief naar Eupen te verhuizen. "Ik zie mijn toekomst hier en ik denk dat we nog een paar mooie jaren voor ons hebben. Nu is het aan mij om te laten zien waartoe ik in staat ben en waarom de club voor mij koos en vertrouwen toonde in mij ," zei de spits, voordat hij wees op het verschil tussen het huidige team en het team van vorig seizoen.

"Het team is toch wat veranderd. Er zit meer kwaliteit in de kern en dat heeft ook een rol gespeeld in mijn beslissing. Het is goed dat het team beter is. De ambities van de club zijn groter. Eupen wil in de toekomst aan de top van het klassement spelen en ik weet zeker dat we dat kunnen bereiken. Ik ga proberen zo veel mogelijk doelpunten te scoren om de club te helpen", zegt de man die vorig seizoen vier doelpunten in vijf wedstrijden heeft gescoord en graag wil terugkeren bij het nationale team.

Bosnië-Herzegovina zal het in de wedstrijden van de Nations League opnemen tegen Italië en Polen. "Ik ben niet opgeroepen, maar ik zal er natuurlijk alles aan doen opdat hij me later weer zal oproepen. Ik moet gewoon goed presteren en dan zien we wel", voegde de aanvaller toe.

"Ik ben 100 procent fit, ik heb de voorbereiding meegemaakt met RB Salzburg. Ik ben in goede vorm en ben klaar om weer te voetballen," concludeerde Smail Prevljak.