Er komt weer wat beweging in het transferdossier rond Ognjen Vranjes, Turkse interesse en AEK creëert financiële ruimte

Even leek er voor Ognjen Vranjes een toekomst weggelegd bij Anderlecht, maar al even snel werd hij weer naar de achtergrond geduwd.

De Bosnische verdediger mag dus vertrekken en leek lange tijd op weg naar AEK Athene. De Grieken huurden Vranjes vorig seizoen al en hadden hem graag zien terugkeren. Alleen de transfersom bleek een struikelblok.

AEK wou namelijk geen geld op tafel leggen, terwijl Anderlecht wel wat wou ontvangen voor de beenharde verdediger. Maar nu komt er mogelijk toch een oplosiing uit de bus.

AEK staat op het punt om Mario Oikonomou te verkopen aan Kopenhagen. Daardoor zou er het nodige geld in het laatje komen en kan AEK Vranjes deze keer wel betalen.

Maar dan moet het allemaal wel snel gaan, want nu is er ook Turkse interesse in Vranjes. Yeni Malatyaspor zou al in gesprek zijn met de 30-jarige verdediger. Anderlecht lijkt dus alsnog van Vranjes af te geraken.