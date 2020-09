Wie zet Martinez tussen de palen? Geen Thibaut Courtois tegen Denemarken en IJsland

Thibaut Courtois zal in het internationale tweeluik tegen Denemarken en IJsland niet in actie komen. De nummer 1 van de nationale ploeg keert terug naar Madrid om er de seizoensstart met Real voor te bereiden. Dat meldde Het Laatste Nieuws vrijdagmiddag.

Roberto Martinez zal dus een andere doelman moeten aanduiden, maar de keuze lijkt snel gemaakt. Simon Mignolet is al jaren de vaste doublure van Courtois en zal dus keepen tegen Denemarken. Koen Casteels en Davy Roef zijn de overige twee doelmannen.

UPDATE: @thibautcourtois is released from international duty. He will return to his club Real Madrid.