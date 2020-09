"Indien Chiellini kapitein was van de Titanic, dan was die niet gezonken": dominant Italië pompt, maar verzuipt niet in Amsterdam

In de Nations League stonden ook op maandag opnieuw enkele heel boeiende duels op het programma. Wat konden onze noorderburen bijvoorbeeld in hun tweede thuiswedstrijd, dit keer tegen Italië?

Italië was aan zijn Nations League begonnen met een gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina, terwijl Nederland won van Polen. En dus moesten de Italianen eigenlijk toch wel aanvallend komen spelen, teneinde alle opties open te houden met oog op groepswinst.

En dat deden ze ook: in een verschroeiende eerste helft maakten de Italianen heel erg veel indruk. De flanken deden hun ding, de dreiging was constant. Enkel een doelpunt bleef uit tot vlak voor rust alsnog Barella op aangeven van Immobile voor de 0-1 zorgde.

0-1

Na de koffie wist Nederland dat het moest gaan komen, maar erg scherp kwam Oranje nooit voor de dag. Depay roerde zich een paar keer, maar Chiellini en co wisten de boot al bij al makkelijk af te houden in de duels en dus bleef het bij 0-1. Het deed de commentator bij de NOS de uitspraak ontvallen dat de Titanic niet was gezonken als Chiellini er de kapitein was geweest.

Italië komt zo met 4 op 6 op kop in de groep in de Nations League, want Polen wist te winnen op bezoek bij Bosnië-Herzegovina. Hajradinovic had de thuisploeg vanop de stip op voorsprong gebracht nochtans, maar Glik en Grosicki wisten orde op zaken te stellen.