Beerschot-supporters starten inzamelactie voor borstbeeld icoon: "Belangrijk dat hij leven in ons stadion"

Beerschot heeft een rijk verleden aan vedetten, maar de allergrootste is en blijft Rik Coppens. De supporters willen hem vereeuwigen aan het stadion en startten dan ook een inzamelactie op.

"Rik Coppens verdient een plaats in ons stadion en mag deze terugkeer in 1A niet missen", dat is de leuze waaronder de fans de actie 'Bronzen Rik' hebben opgestart. De peter van het project ‘Bronzen Rik’ is Jean Rylant. Jean is een ex-Beerschotspeler en een vriend van Rik.

"Met onze supporters moeten we die 10 000 euro kunnen ophalen. Een bijdrage hoeft niet groot te zijn. Elke euro telt. Rik verdient dit", zegt hij op de clubwebsite. "Enkele supporters en initiatiefnemers hebben het me gevraagd, en dan heb ik natuurlijk geen seconde getwijfeld. Het is een eer om peter te zijn van zo’n project."

"Ik vind het belangrijk dat Rik Coppens blijft leven in ons stadion. En hoe kan dat beter en mooier dan met een bronzen borstbeeld. Het zou toch fantastisch zijn dat elke supporter die binnenkomt onze Rik ziet. Ik zag deze week nog dat er aan het stadion van Ajax een standbeeld onthuld werd van Johan Cruijff. Zoiets moeten wij toch ook kunnen!"