Wie lepelt hem binnen? 'Wesley Hoedt staat zeker niet weigerachtig tegen overstap naar Jupiler Pro League'

Wesley Hoedt. Het is de naam die we tot 5 oktober misschien nog wel het vaakst in de pers zullen zien opduiken. Een overstap naar de Jupiler Pro League? Het kan nog steeds, maar het zal wachten en denken zijn tot het juiste moment daar is.

Zien we Wesley Hoedt ook volgend seizoen nog voetballen in de Belgische competitie? De Nederlander zelf had het vorig seizoen prima naar zijn zin bij Antwerp en zou graag langer in België spelen. Hij staat dus wel open voor een deal met een Belgische topclub. En de interesse is er zeker. Antwerp sprak al met hem over een nieuwe verbintenis, Anderlecht ging al met Southampton spreken en ook AA Gent (waar coach Bölöni een oude bekende is) en Club Brugge zouden niet weigerachtig staan. Wie heeft het geld? Het enige probleem is en blijft (voorlopig) de prijs. De aankoopoptie van Hoedt is vreselijk duur - vorig jaar zo'n acht miljoen euro. En eigenlijk wil Southampton hem definitief verkopen. Anderlecht? Die heeft het geld zeker niet om zo'n deal te verrichten. En dus zal er moeten gekeken worden naar de meer kapitaalkrachtige Belgische teams? Of het is wachten tot Transfer Deadline Day op 5 oktober, wanneer de zaakjes worden gedaan.