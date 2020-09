Debat van de week: (veel) fans in het stadion, een goed idee? Zie jij het zitten? (En uw mening over de Nations League is duidelijk!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Vanaf dit weekend zijn er opnieuw fans welkom in de stadions, bent u daar tevreden mee? Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de Nations League. De zin of de onzin van die competitie voor de Rode Duivels in een druk seizoen.

Ondertussen zijn we een 6 op 6 verder en konden de Rode Duivels zelfs zonder enkele sterkhouders en met enkele invallers vertrouwen tanken met oog op de rest van het seizoen. Door het puntenverlies van de Rode Duivels is er zelfs een extra 'zaakje' gedaan.

Als het van u afhangt, dan moeten de Rode Duivels er niet per se vol voor gaan. De huidige aanpak draagt de voorkeur weg, eens in de finale strijd kan er dan voor de prijs gegaan worden.

Fans in het stadion

Deze week hebben we het graag over ... jullie. Supporters worden opnieuw toegelaten in het stadion, in sommige oorden zelfs duizenden en duizenden onder hen.

Is dat in de coronatijden een goede zaak? Dat zal later misschien nog blijken al dan niet. Maar hoe voelt u zich erbij? Heeft u zin om opnieuw naar het stadion te gaan, toch wat schrik of bent u niet echt te vinden voor de manier waarop?

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!