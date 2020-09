Snakken voetballers naar hun supporters? Thuissyndroom zet zich door, cijfers na vier speeldagen JPL kristalhelder!

We zijn vier speeldagen ver in de Jupiler Pro League en tot op heden hebben de spelers het zonder hun fans in de stadions moeten doen. Vele teams zorgden voor leuke spandoeken en steun, maar het is toch niet hetzelfde als supporters om je over een dood moment in een wedstrijd heen te helpen.

In andere landen is er geen enorme trend duidelijk geworden wat het aantal thuisoverwinningen betreft en mogelijk sinds er geen (of weinig) supporters in het stadion mochten, maar in België werd meteen duidelijk: de spelers hebben hun fans nodig.

Vanaf speeldag 5 zullen er opnieuw (een beperkt aantal) fans welkom zijn in de stadions. De diverse ploegen hebben daar wel degelijk nood aan, want voorlopig was het aantal thuisoverwinningen echt bedroevend te noemen.

Vorig seizoen werden er 232 wedstrijden afgewerkt (speeldag 30 ging niet door), waarvan er 112 werden gewonnen door de thuisploeg (=48.2%). Met ook nog 51 gelijke spelen en 69 nederlagen komen we op het volledige seizoen uit op 387 op 696 of 55.6% van de punten.

Als we na vier speeldagen kijken in de huidige Jupiler Pro League, dan zijn de cijfers werkelijk héél erg bijzonder te noemen. Na twee speeldagen zaten we aan 40.7% van de thuispunten, het werd er na vier speeldagen niet meteen beter op.

Na 36 gespeelde wedstrijden zitten we op 10 gewonnen wedstrijden, 10 gelijkspelen en 16 verliesbeurten, waardoor er amper 27,8% van de thuisduels werden gewonnen. Qua puntenaantal zitten we voorlopig aan 40 op 108 of 37.0%. Een bijzonder laag aantal en toch een trend.

Zal het opnieuw toelaten van fans impact hebben op het aantal thuisoverwinningen en het aantal punten die thuisploegen pakken? Dat zal de komende speeldagen vanaf speeldag 5 moeten blijken. Wij zijn alvast benieuwd.