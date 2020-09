Technische staf zet Beerschot-spelers op scherp: "Verliezen is nooit oké. Ook niet tegen Standard"

Will Still wees in het tussenseizoen een aanbod van RSC Anderlecht af. Maar dat wil niet zeggen dat de assistent van Hernan Losada niet ambitieus is. Integendeel zelfs...

Beerschot begon het seizoen met een knappe negen op twaalf. Op de laatste speeldag voor de interlandbreak bleken de Mannekens na een verdienstelijke wedstrijden een maatje te klein. "Maar verliezen is nooit oké", zet Will Still de troepen op scherp. "Zelfs tegen Standard niet. Ik ben tevreden met die negen op twaalf, maar niet met de manier waarop we die punten hebben behaald." Dat wil niet zeggen dat we play-off 1 ambiëren. Het wil zeggen dat we vooraf niet mogen tevreden zijn met een degelijke prestatie en een rol als grijze rat De assistent van Hernan Losada gooit de knuppel in het hoenderhok met één reden: de groep klaarstomen voor de wedstrijd van maandag tegen KRC Genk. "Alles draait om winnen en dat moeten we dit seizoen zoveel mogelijk doen." "Dat wil niet zeggen dat we play-off 1 ambiëren", besluit Still. "Het wil zeggen dat we vooraf niet mogen tevreden zijn met een degelijke prestatie en een rol als grijze muis. Sorry, Rat. De groep moet de volgende stap willen zetten."