Weinig beterschap in Leuvense ziekenboeg: international keert gehavend terug, tweetal hoogst onzeker

Twee dagen voor Standard op bezoek komt aan Den Dreef blikte Marc Brys vooruit op het treffen met het nummer 2 in de stand. OHL zat met een rist geblesseerden en dat is er niet beter op geworden.

Marc Brys had gehoopt om enkele pionnen te zien terugkeren sinds de laatste competitiematch, want de lijst met geblesseerden is zorgwekkend. "Ik vrees dat die partij voor Maertens en Ngawa nog wat te vroeg komt. Ngawa trainde de voorbije dagen vooral individueel. Ik ben wel blij Mathieu terug te zien op het veld. Maar we willen geen onnodige risico’s nemen", legde Brys uit op de webstek van OHL.

Zomeraanwinst Malinov keerde dan weer gehavend terug van bij de Bulgaarse nationale ploeg. "Hij voelde iets in de lies. We zullen dat morgen nog eens bekijken, maar dat is alleszins weer geen goed nieuws."

Liggen nog in de lappenmand: Schuermans, Aguemon, Duplus, Tshimanga en Kehli. Het wordt dus weer puzzelen voor Marc Brys. Met Jonah Osabutey heeft hij voorin wel een extra optie. Hij wordt geleend van Werder Bremen.