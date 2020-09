Bij Anderlecht test een speler positief op het coronavirus

Bij Anderlecht heeft een speler positief getest op het coronavirus. Tegen Cercle Brugge kan Vincent Kompany dus weer puzzelen.

De speler in kwestie is Michel Vlap. De middenvelder was tegen KV Oostende ook al ziek en deed in die wedstrijd niet mee. Maar nu staat de Nederlandse middenvelder aan de kant met corona.

Vlap testte positief tijdens de laatste test voorafgaand de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Vincent Kompany zal het dus voor de tweede wedstrijd op rij zonder zijn scorende middenvelder moeten doen.

Ook voor Vlap is dit een streep door de rekening. Hij moet verplicht in quarantaine en ziet zo een mogelijke basisplek verloren gaan. Als zijn ploeg straks wint, zal hij misschien langer langs de kant moeten toekijken.