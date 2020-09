OFFICIEEL: Cercle Brugge huurt verdediger van AS Monaco

Bij Cercle Brugge hebben ze een tweede speler voorgesteld op twee dagen. Na Leonardo Da Silva Lopes gisteren, hebben ze nu Harisson Marcelin binnengehaald. De verdediger wordt gehuurd van AS Monaco.

Harisson Marcelin trok in januari 2020 naar AS Monaco. De verdediger kwam toen over van AJ Auxerre waar hij een titularis was. Bij AS Monaco kon hij zich echter nog niet doorzetten in de eerste ploeg.

Daardoor wordt hij nu uitgeleend aan Cercle Brugge. De 20-jarige Marcelin is een rechtsvoetige centrale verdediger van 1,97m. Cercle Brugge haalt zo na Leonardo Da Silva Lopes een tweede transfer binnen op twee dagen tijd.