"Die 4 op 12 is een feit, maar we verdienden waarschijnlijk een 8 op 12"

Er zit weinig anders op voor Antwerp dan te gaan winnen in Sint-Truiden op speeldag 5 van de Jupiler Pro League. De puntenoogst na vier matchen bedraagt vier punten, maar het geleverde spel gaat wel de goede kant uit vindt Ivan Leko.

"Onze zege tegen KAA Gent was verdiend en ook tegen Charleroi zag het er goed uit. Jammer van die rode kaart, want we verdienden meer dan 3 op 6 in dat tweeluik tegen twee ploegen die toch grote kandidaten zijn voor play-off 1", vertelt Ivan Leko op zijn wekelijkse persbabbel.

Beter spel, nu de resultaten nog. "Dat is het enige wat telt in voetbal. En tegen Charleroi was dat resultaat niet goed. Dat zijn belangrijke punten. Dubbele, zeg maar, tegen een rechtstreekse concurrent. Die 4 op 12 is een feit, maar we verdienden misschien 8 op 12. Dan zit je met een heel andere perceptie", besluit de Kroaat.