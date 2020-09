Vertrekt Edo Kayembe bij Anderlecht? Middenvelder kan rekenen op interesse uit de Jupiler Pro League

Edo Kayembe zou deze transferperiode Anderlecht kunnen verlaten. De 22-jarige middenvelder zou graag deel uitmaken van een team waarin hij meer speeltijd kan krijgen. Zo zou Eupen belangstelling tonen.

Bij Anderlecht zijn ze aan het kijken welke spelers verkocht of verhuurd kunnen worden. Zo werd eerder deze week Luka Adzic al uitgeleend aan het Turkse Ankaragücü en nu zou ook Edo Kayembe kunnen vertrekken.

Volgens La Dernière Heure zou Kayembe namelijk in de belangstelling staan van Eupen. Kayembe is een centrale middenvelder, maar kan ook als linksback uit de voeten. Hij kwam dit seizoen nog maar 12 minuten in actie voor Anderlecht en bij Eupen gaat hij dus op zoek naar meer speelminuten.