Geen reden voor mysterieuze afwezigheid van Lamkel Zé, wel dit: "Niemand is groter dan deze club"

Fit, maar niet op het wedstrijdblad of de bank voor Antwerp tegen Sint-Truiden. Didier Lamkel Zé moest met de beloften van RAFC opdraven en over de reden wordt weinig tot niets gezegd.

Wat nu juist de reden was voor de afwezigheid van Didier Lamkel Zé tegen Sint-Truiden wou Ivan Leko na de wedstrijd niet meedelen. De Kameroener dook zondagochtend op bij de beloften van Antwerp. Hij wenste zijn ploegmakkers een goede match toe via Instagram en feliciteerde hen met de overwinning.

Een charmeoffensief van de onvoorspelbare winger? Ivan Leko hield het kort en bondig over de afwezigheid van Lamkel Zé. "Deze club, de Great Old, is veel groter dan elk individu. Of het nu over mezelf gaat of een speler. Het is mijn rol om dat te verdedigen", sprak hij klare taal.