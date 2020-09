Vijf speeldagen ver en Genk-trainer Wolf speelt vanavond al voor zijn toekomst bij de club

We zijn vijf speeldagen ver en na Jess Thorup en Frank Vercauteren denkt een volgende topclub al na over een trainerswissel. Vanavond speelt Genk op Beerschot en trainer Hannes Wolf zal maar best winnen.

Volgens HLN zijn de spanningen tussen bestuur en Wolf al opgelopen. De Duitser heeft de Limburgers nog steeds geen identiteit kunnen geven en gaat uit van verdedigende organisatie. Zo moet de nummer 10 van hem de eerste verdediger zijn en dat is niet naar het DNA van de club, waar de spelmaker vroeger altijd zich creatief mocht uitleven. Ook is de sfeer tussen trainer en spelergroep blijkbaar niet optimaal. Er wordt hem verweten dat hij de spelers wel hard aanpakt, maar zelf geen of niet genoeg oplossingen aanreikt. Genoeg allemaal om het bestuur al te twijfelen over zijn toekomst. Hij pakt dus maar beter uit met een topprestatie op het Kiel.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Beerschot - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.