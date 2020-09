Beerschot zit voor de tweede keer met positief coronageval

Beerschot heeft al aangenaam verrast tijdens de competitiestart, maar blijft op gezondheidsvlak niet vrij van zorgen. Een lid van de ploeg heeft immers positief getest op Covid-19. Eerder legde al een speler van Beerschot een positieve test af.

Het is niet zeker of het nu wel om een speler gaat. Het kan ook een lid van de staff zijn. De identiteit van diegene die het coronavirus heeft opgelopen, zal wegens privacyredenen niet bekendgemaakt worden. De vorige positieve test in het Beerschot-kamp werd afgelegd door speler Ayrton Mboko.

De persoon in kwestie zal zeven dagen in quarantaine gaan. Voorts volgt Beerschot de procedure die voorzien is bij zulke situatie. Het speelt maandagavond zijn competitiewedstrijd tegen KRC Genk. Die komt door deze positieve test niet in gevaar.