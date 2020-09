Theo Francken pleit om alle abonnees op Den Dreef toe te laten: "Wettelijk kan het"

Eindelijk weer voetbal met publiek. Het was een plezier om weer supportersgezangen in de stadions te horen. Maar niet alle abonnees konden hun club gaan aanmoedigen. Bij OHL werden er ook 1.000 fans teleurgesteld.

Een gerechtsdeurwaarder moest erbij zijn om de 2.000 gelukkigen te loten. Daaronder ook Theo Francken, N-VA-Kamerlid en notoir OHL-fan. "Het is van februari geleden dat ik hier nog was", zei hij. "We hebben geluk gehad. Dat betekent wel dat we er bij de volgende thuiswedstrijd zo goed als zeker niet bij zullen kunnen zijn. Misschien moet er toch maar eens nagedacht worden over spelen voor alle abonnees", klinkt het in HLN.

"Wettelijk kan het en ik heb zelf kunnen vaststellen dat er goede maatregelen worden genomen in de strijd tegen het coronavirus", aldus Francken na de match.