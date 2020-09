Top&Flop Fans gaven (bijna allemaal) het goede voorbeeld, Charleroi, Anderlecht, Club vs Waasland-Beveren en muiterij in Ghelamco

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Club Brugge met dank aan zijn fans Hans Vanaken speelde opnieuw een prima wedstrijd en is nu ook helemaal los aan het komen, Dennis roerde zich meermaals op de flanken. Beiden lijken nu helemaal los. En ook de fans waren van belang, want zij hielpen met hun vocale steun blauw-zwart over een paar moeilijke momenten en zorgden zo voor een leuke avond. Charleroi blijft knallen 15 op 15, de enige leider en al vier(!) clean sheets in de statistiekenboeken bijgeschreven: het gaat goed met Charleroi, en dat ondanks een vrij stevig programma bij het seizoensbegin. Morioka en Gholizadeh flitsen, de spitsen scoren en de verdediging staat collectief stevig. We kunnen het elke week blijven zeggen en het is nog maar de vraag wanneer de reeks zal stoppen. Zelfs als ze niet goed spelen en gedomineerd worden, dan winnen ze nog steeds ... Fans geven het goede voorbeeld ... Niet enkel vocaal hun team steunen, waardoor onder meer Club Brugge en Anderlecht aan een thuisoverwinning raakten, maar ook daarbuiten deden de fans het prima. Er waren er weinig incidenten, iedereen bleef op zijn plaats zitten met mondmaskers gewoon braaf op de neus en mond. Zij geven zo het goede voorbeeld ... FLOP ... op die ene gek na Jammer genoeg was er wel een incidentje in Mechelen, waar een supporter zich geprovoceerd voelde na de late 0-1 van de Kustboys. Hij sprong over de balustrade en op het veld, een kwalijke zaak die ook meteen op de nodige kritiek intern werd getrakteerd. Waasland-Bibberen Het wordt opnieuw een erg lang seizoen voor Waasland-Beveren. De voorbije jaren wisten ze zich altijd miraculeus te redden, dit jaar zal het erg moeilijk worden. Niet dat Nicky Hayen niet probeert en zijn spelers doen ook echt hun best, maar er zit simpelweg te weinig kwaliteit in de kern. Kunnen de overnemers nog iets doen voor 5 oktober? Het zwalpende Gentse schip Muiterij in de Ghelamco Arena. De spelersraad kwam samen en gaf Laszlo Bölöni het laatste zetje richting het kapblok. Twee coaches ontslaan na vijf speeldagen, het is een triest record voor de Buffalo's die het seizoen met heel scherpe ambities waren begonnen. Benieuwd of coach nummer 3 - Wim De Decker - het tij kan doen keren.