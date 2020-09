"Dat belooft voor deze vrijdag": Charleroi en Beerschot helemaal klaar voor clash om eerste plaats

Over enkele dagen staan Sporting Charleroi en Beerschot tegenover elkaar met als inzet de leidersplaats. Wie had dit zien aankomen voor de start van de competitie?

Speeldag 6 wordt geopend door de topper tussen de nummers 1 en 2 van het klassement. Charleroi met het maximum der punten en Beerschot met 12 op 15. Het wordt een clash tussen twee clubs met verschillende speelstijlen.

De Carolo's wachten geduldig op een fout van de tegenstander en slaan dan via de klasseflitsen van Morioka, Golizadeh of Rezaei genadeloos toe. Beerschot gaat soms iets hoger druk zetten en heeft dé revelatie van het seizoensbegin in de rangen: Raphael Holzhauser.

Beerschot-trainer Hernan Losada gaf meteen na de match al aan dat hij veel zin had in het duel om de eerste plaats. Ook de leider liet al van zich horen. "Dat belooft voor vrijdag", klonk het op Twitter.