Laurens De Bock kijkt zondag ex-ploeg in de ogen na verschillende buitenlandse avonturen: "Was op zoek naar stabiliteit"

Laurens De Bock neemt het zondag met Zulte Waregem op tegen zijn ex-club, Club Brugge. De Bock is blij weer terug te zijn in België, nadat hij de laatste jaren de liefde voor het spelletje wat was kwijtgeraakt.

In een interview met Het Laatste Nieuws blikt De Bock kort terug op de afgelopen jaren. "Ik heb geen spijt van mijn keuzes. Zo iemand ben ik niet. Aanvankelijk begon het goed in Engeland, maar na een trainerswissel ging het snel bergaf. Mijn avontuur bij KV Oostende was geen onverdeeld succes en bij ADO was er dan die coronacrisis." En nu zit hij bij Zulte Waregem. "Ik was op zoek naar stabiliteit. Ik hoefde na onze eerste gesprekken niet meer na te denken. Ik had meteen een goed gevoel. Ik ken Dury nog van zijn tijd bij de nationale beloften." Zondag mag hij het opnemen tegen zijn voormalige club."We hebben een zwaar programma de komende weken. Eerst Club Brugge, dan Standard en een paar weken later ook nog Antwerp. Al bestaan er tegenwoordig geen makkelijke wedstrijden meer." "Ik heb het gevoel dat de ploegen uit de middenmoot kwalitatief veel sterker zijn dan enkele jaren geleden. Het niveau ligt veel dichter bij elkaar", aldus De Bock.





Volg Zulte Waregem - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (20/09).