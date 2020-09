Kompany verwacht nog meer van zijn aanvaller én vraagt ook nog versterking

Vincent Kompany heeft nog een versterking nodig. Een extra aanvaller is geen prioriteit meer. Hij richt zich bij Peter Verbeke vooral op het vinden van een centrale verdediger.

Met Ognjen Vranjes hebben ze iemand die weinig fouten maakt in een match, maar... er is ook zijn onberekenbaarheid. Het is altijd afwachten of hij niet net dat tikkeltje over de schreef zal gaan. Daarom wil Kompany ook nog versterking.

"De ploeg kent mijn mening. Ik wil op elke positie concurrentie, daar worden de spelers beter van. Vranjes dwong zijn kans zelf af en greep ze ook."

Lukas Nmecha deed het niet onaardig bij zijn eerste basisplaats, maar gezien zijn talent verwacht Kompany nog beter. "Nmecha deed het goed en tegen Waasland-Beveren moet hij nog beter willen doen. Áls hij aan de aftrap staat..."