Alexander Blessin tevreden over wedstrijd van zijn ploeg: "Eerste 60 minuten waren fantastisch!"

KV Oostende heeft deze middag een vlotte overwinning geboekt tegen OH Leuven. Het werd 3-1 na doelpunten van Sakala (2x), Gueye en Maertens. Trainer Alexander Blessin was dan ook zeer tevreden over de wedstrijd.

Vooral het eerste uur kon Blessin bekoren. "Het was een wedstrijd met veel intensiteit. Het was een moeilijk wedstrijdbegin, maar daarna kregen we meer controle over de wedstrijd. De eerste 60 minuten waren fantastisch", vertelde Blessin op de persconferentie na de wedstrijd.

Over de laatste 15 minuten van de wedstrijd was Blessin minder tevreden. "Iedereen leek te willen scoren, waardoor er veel balverlies was. Iedereen bleef ook lang met de bal lopen. Daar gaan we morgen eens over moeten praten", aldus de trainer van KV Oostende.