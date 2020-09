Anderlecht wil talentvolle Congolese verdediger aantrekken

Anderlecht blijft op zoek gaan naar goedkope, jonge talenten met een grote doorverkoopwaarde.

Dat heeft Anderlecht deze keer bij Jonathan Bwanga gebracht. De 19-jarige Congolees is momenteel nog actief in eigen land bij FC Renaissance du Congo.

Bwanga staat te boek als ene groot talent in Congo en Anderlecht heeft in het verleden al vaker enkele toppers weggehaald uit de Congolese competitie. Denk maar aan Dieumerci Mbokani of Chancel Mbemba.

Moest Bwanga daadwerkelijk gehaald worden, dan zou hij de tijd krijgen om nog wat te rijpen bij de beloften.