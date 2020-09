Bij KV Oostende draait het goed de laatste weken: "We krijgen veel vertrouwen van de trainer"

KV Oostende is aan een goede reeks bezig. In de eerste twee wedstrijden kon de club geen punten rapen, maar in de laatste 4 wedstrijden haalden ze 8 op 12. Daardoor staan ze nu op de zevende plaats in het klassement.

Volgens Fashion Sakala, goed voor twee doelpunten tegen OH Leuven dit weekend, is er een reden waarom het de laatste weken zo goed draait bij KV Oostende. "We krijgen veel vertrouwen van de trainer en het management", aldus de aanvaller na de wedstrijd. Bij KV Oostende halen ze niet alleen resultaten, maar brengen ze ook mooi voetbal op de mat. "Het is leuk om zo te spelen. Iedereen gelooft in ons en dan moet je hard werken om hun gelijk te bewijzen", vertelde Fashion Sakala. Gueye Met Fashion Sakala en Gueye heeft KV Oostende een sterk spitsenduo rondlopen. Ze wisten ook allebei te scoren dit weekend. "Hij heeft een sterke wedstrijd gespeeld. Het is leuk om met Gueye samen te spelen. Hij maakt het makkelijker voor mij", concludeerde Fashion Sakala.