Club maakt 10 goals in 180 minuten, Clement vraagt toch nog om versterking: "Verandert niks aan de zaak"

Aanvaller Krmencik zit plots aan drie doelpunten in twee wedstrijden en tankte heel wat vertrouwen tegen Waasland-Beveren en Zulte Waregem. Is het spitsenprobleem van Club Brugge nu opgelost?

"Ik heb nooit over een spitsenprobleem gesproken", gaf Philippe Clement na de 0-6 duiding over de hele zaak.

Maar toch: door de doelpunten van Krmencik lijkt er toch extra zuurstof te zijn gekomen voorin. "We hebben geen extra spits nodig op dit moment misschien, maar met transfers ga ik me niet bezighouden", klonk het bij Hans Vanaken.

Spits nodig

Dan maar terug naar binnen in de perszaal van Zulte Waregem bij Philippe Clement: "Dit verandert niets aan de zaak dat we nog een spits nodig hebben", klonk het daar.

"Binnenkort gaan we in combinatie met het Europees voetbal in de maanden oktober, november, december, ... tot het einde van het seizoen om de drie dagen mogelijk wedstrijden spelen. Dan is de spoeling nu nog te dun."