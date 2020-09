Kompany amper bezig met penaltymisser en geen twijfel bij Nmecha bij herkansing: "Het is aan mij om te trappen"

Strafschoppen, er is al vaker wel wat over te doen geweest bij Anderlecht. Zaterdagavond op de Freethiel werd er paars-wit twee elfmeters toegekend. Lukas Nmecha trapte de eerste naast, maar sloeg niet aan het twijfelen en durfde ook de tweede te nemen.

De avond van Lukas Nmecha op de Freethiel is samen te vatten in een verhaal van penalty's. Nadat Visser een eerste keer voor strafschop floot, kwam de scheidsrechter op die beslissing terug en gaf hij de Duitser geel voor een schwalbe.

Instinct

"Ik ben een aanvaller. Het is mijn instinct om neer te gaan wanneer ik het gevoel heb dat ik word aangetikt in de rechthoek", relativeerde Nmecha de fase. Trebel zat naast hem en moest ermee lachen. Na een strafschopfout op Murillo miste Nmecha dan weer van op de stip.

In de tweede helft kwam Nmecha goed voor de dag, dwong hij een strafschop af en ging hij ook zelf weer achter de bal staan. "Als je een spits bent, wil je scoren. Ik sta als eerste op het lijstje. Het is dus aan mij om ook die tweede strafschop te nemen. Ik heb al hoogtes en laagtes gekend in mijn carrière. Je moet over die mindere momenten kunnen geraken."

"Lukas heeft die strafschop omgezet, Dimata is goed ingevallen. Al mijn aanvallers hebben vertrouwen opgedaan", stelde coach Kompany met tevredenheid vast. De eerdere gemiste penalty was voor hem geen thema. "Eerlijk gezegd heb ik er niet al te veel aan gedacht. Ik had andere zaken aan mijn hoofd, ik heb er niet met hem over gesproken."