Supporters roepen meteen om ontslag coach: "Ik begrijp ze" en "Niet genoeg offensieve stootkracht voor 1A"

Er mochten opnieuw fans in het stadion van Moeskroen. Die vuurden hun fanions een hele match aan, maar na het laatste fluitsignaal waren enkelen onder hen duidelijk. 'Da Cruz démission', vroegen ze het ontslag van hun coach.

De supporters roerden zich na de 2 op 18, maar vooral omdat het ook tegen Gent opnieuw heel weinig liet zien. Zonder doelman Koffi - al een heel seizoen zowat de beste bij Les Hurlus, en dat zegt eigenlijk toch wel iets - en de nodige dosis pech en inefficiëntie bij Gent had het makkelijk 0-4 of nog zwaarder kunnen zijn.

"Ik begrijp de ontgoocheling van de supporters. Dit maakt deel uit van mijn job bij Moeskroen", aldus Da Cruz daarover. "Maar ik geef niet op: ik hoop snel de situatie om te keren om zo voor punten en overwinningen te zorgen."

Ik begrijp de supporters, maar ...

Rest de vraag: is het materiaal dat voorhanden is bij Moeskroen wel voldoende om in 1A te blijven? "We pakken voor de zoveelste keer een doelpunt na een stilstaande fase, maar vooral voorin waren we onmondig. Dat is ons grootste probleem."

"We spelen met onze wapens en dat was te weinig, we kunnen weinig afdingen op de overwinning van Gent. We hebben een jonge ploeg die fouten maakt, maar daar moeten we uit leren. Onze offensieve stootkracht is nog niet die van de dimensie van de Pro League. Maar we mogen niet in deze negatieve dynamiek blijven zitten."