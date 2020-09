Eupen maakte het Antwerp een uur lang knap lastig: "Twee verloren punten"

Eupen heeft het Antwerp knap lastig gemaakt in het hol van de leeuw. De Panda's leken op weg naar een knappe driepunter, maar moesten uiteindelijk toch vrede nemen met een puntje na twee goals van Junior Pius.

De reacties bij de bezoekers liepen ietwat uiteen. Trainer San José was trots op zijn manschappen na de 2-2 "in een van de moeilijkste stadions van het land". "Natuurlijk zijn we teleurgesteld. Zeker gezien het scoreverloop", aldus Benoit Poulain.

"Al zou ik niet van verloren punten spreken", ging hij verder. Dat deed Senna Miangue wel. "Dit zijn twee verloren punten", gaf de huurling van Cagliari aan. "We mogen best wel teleurgesteld zijn na zo'n prestatie. Dit was niet tegen eender wie, maar tegen Antwerp. Fysiek en mentaal waren we goed voorbereid en dan is het jammer dat je die twee goals nog slikt."

Die goals vielen kwamen allebei van het hoofd van Junior Pius. "Ze hebben grote jongens in hun achterhoede en als zij dan inschuiven en er worden lange ballen gepompt dan kunnen ze gevaarlijk zijn. Het is een zeer kopbalsterke ploeg." En daar had Eupen uiteindelijk geen verhaal tegen.