Nederlandse premier heeft geen begrip voor roepende voetbalfans: "Gewoon je bek houden"

Net zoals in België zijn er in de Nederlandse stadions sinds kort weer voetbalfans toegelaten. Een van de regels bij onze noorderburen is dat de toeschouwers hun stem niet mogen verheffen. Ze mogen met andere woorden niet roepen.

Ondanks het verbod ging de decibelmeter toch vele malen de hoogte in tijdens de wedstrijden in de Eredivisie. Premier Mark Rutte stoorde zich daaraan en heeft weinig begrip voor de fans die zich lieten horen. "De aantallen lopen op en hiermee krijg je het virus niet onder controle. Je moet het gewoon niet doen", legde Rutte uit. En erg moeilijk is dat niet volgens de premier, die kort uitlegde hoe het moest. "Gewoon je bek houden als je er zit. Kijk naar de wedstrijd en schreeuw niet. Dat is doenbaar", besloot hij. Premier Rutte heeft geen enkel geduld voor juichende voetbalsupporters: 'je moet gewoon je bek houden.' pic.twitter.com/cT7U4A90vQ — Marieke v/d Zilver (@mvdz_) September 21, 2020