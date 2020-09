CEO Zulte Waregem schept duidelijkheid: "Ontslag Dury heeft nooit op tafel gelegen"

Wat moet Zulte Waregem doen om uit de sportieve malaise te komen. Tegen Club Brugge kwamen ze er niet aan te pas en de spelers liepen gezamelijk tien kilometer minder dan die van blauw-zwart. CEO Eddy Cordier behoudt de kalmte...

Cordier spreekt het vertrouwen in Francky Dury uit. "Zes op achttien is zeker niet goed, maar een ontslag heeft nooit op de tafel gelegen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Tijdens ons gesprek gaf de trainersstaf zeker geen uitgebluste indruk. Integendeel zelfs, ze waren heel gedreven in hun analyse. Ik heb het vertrouwen in de staf dat ze de huidige problemen kunnen aanpakken.”

Die analyse bevatte ook de vraag om versterking. "Zowel achterin als voorin beseffen we dat er versterking nodig is. We zijn er volop mee bezig, maar alle spelers die we wilden, zijn voorlopig nog te duur."