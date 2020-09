Coach getuigt over trainerskeuze bij eersteklassers: "Bij twee clubs getekend zonder met het bestuur over voetbal te praten"

In de openingsfase van de competitie heeft er al flink wat paniek geheerst in de bestuurskamers. Jess Thorup, Frank Vercauteren, Laszlo Bölöni en Hannes Wolf werden opzij geschoven bij hun club. Hein Vanhaezebrouck denkt er het zijne van en Yannick Ferrera steunt hem daarin.

“Ik las een artikel van Hein Vanhaezebrouck (in Het Nieuwsblad, nvdr.) waarin hij stelt dat er in de bestuurskamers te weinig sportieve knowhow is om een juiste trainerskeuze te maken. Ik volg hem daar volledig in”, gaf Yannick Ferrera aan in een gesprek met Voetbalkrant.com.

“Er worden zo veel trainers ontslagen, maar er worden er ook zo veel aangenomen zonder een goed interview, een verkenningsgesprek. Bij sommige clubs moet je twee of drie keer op gesprek komen voor je effectief tekent. Bij andere krijg je het contract aangeboden zonder over voetbal te praten. Dat overkwam me bij twee van de vijf clubs die ik getraind heb.”

Voetbalvisie delen

“Men gaat iets te snel op de naam af. Ze werven je aan na enkele goede resultaten bij een andere club. Zonder ook maar te weten wie je bent of voor welke voetbalfilosofie je staat. En dat is uiteraard niet overal zo, maar het is wel een probleem. Als de club een bepaalde visie heeft dan moet je spelers en trainers aanwerven die die filosofie delen. Zo verklein je het risico op ontslag.”

Al ziet Ferrera ook nog een andere reden voor het paniekvoetbal onder de bestuurders. “Voetbal is grotendeels emotie en als mensen zich door emotie laten leiden durven ze al eens een verkeerde beslissing te nemen.”

Yannick Ferrera blaast vandaag 40 kaarsjes uit. Lees hier zijn verjaardagsinterview!