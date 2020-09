KVK klaar om opnieuw vol voor zege te gaan tegen Antwerp: "Tegen Standard kon beter"

KV Kortrijk is relatief goed aan het seizoen begonnen. Met 10/18 staan ze op een mooie 6e plek. Afgelopen weekend werd er nog verloren van Standard, maar tegen Antwerp zijn ze opnieuw uit op een zege.

Althans zo beweert verdediger Lucas Rougeaux.

"We hebben al mooie resultaten geboekt, maar in de nederlagen tegen Waasland-Beveren op de eerste speeldag en afgelopen weekend tegen Standard konden we zeker beter doen", klinkt het vastberaden op de website van KVK.

"We hadden het in de eerste helft knap lastig tegen Standard. Het is jammer van dat strafschopdoelpunt maar de wijzigingen van Vanderhaeghe tijdens de rust loonden. We groeiden in de wedstrijd en hadden misschien ook wel een strafschop verdiend", analyseert Rougeaux.

Defensieve kunde

In die 10/18 heeft Rougeaux als verdediger ook een groot aandeel. De Kerels slaagden er immers al in om drie keer op rij de nul te houden. "Het is een prestatie van de volledige ploeg maar we hebben momenteel vertrouwen en een defensieve stabiliteit. We werken elke dag keihard om zo weinig mogelijk doelpunten te slikken. Met een clean sheet zet je al een stap richting een overwinning", weet de verdediger.