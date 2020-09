Steunpilaar van kampioenenploeg verlaat na zeven seizoenen KAA Gent

KAA Gent trok met Jordan Botaka en Nurio Fortuna twee nieuwe vleugelbacks aan deze zomer. De komst van die laatste betekende stevige concurrentie voor Mohammadi en tegelijkertijd het einde voor één van de meubelstukken van de Buffalo's.

Nana Asare staat al sinds 2013 onder contract bij Gent. De 34-jarige back verloor vorig seizoen zijn basisplaats onder Thorup na enkele foutjes en verdween daarna helemaal naar het achterplan. De club en de speler hebben daarom zijn contract in onderling overleg ontbonden. Dat weet Het Nieuwsblad.

Asare was in 2015 nog één van de absolute uitblinkers in het kampioenenelftal van de Buffalo's. De Ivoriaan kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.