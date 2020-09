Vanlerberghe (KV Mechelen) weet waar zijn toekomst ligt op het veld

Bij KV Mechelen loopt het de laatste weken allerminst gesmeerd. Tegen Genk werd al voor de vierde keer op rij dit seizoen verloren. Maar er vielen ook enkele lichtpuntjes te noteren.

Zo was er het allereerste doelpunt van Kerim Mrabti in Mechelse loondienst. Maar ook Jordi Vanlerberghe speelde een sterke partij in het hart van de verdediging. De 24-jarige Duffelaar lijkt de overgang van middenvelder naar verdediger te hebben gemaakt.

Dat geeft hij ook aan in Gazet van Antwerpen. Vorig seizoen werd Vanlerberghe nog steevast op het middenveld geposteerd en tekende hij ook voor enkele knappe doelpunten. Toch denkt de Mechelen-speler dat er voor hem een grotere carrière is weggelegd in de verdediging.