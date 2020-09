Jupiler Pro League biedt aardig wat speelkansen aan jongeren, Eredivisie is het paradijs

In Europa staat België bekend als een opleidingscompetitie. Jonge spelers krijgen er sneller kansen om zich te tonen en een transfer naar een grotere competitie af te dwingen. Maar hoe vaak komen de jongeren nu echt aan spelen toe?

Voetbalobservatorium CIES kwam met duidelijk cijfermateriaal op de proppen. Voor 49 Europese competities berekenden ze het percentage speelminuten dat ingevuld wordt door jongeren van 21 jaar of jonger en dat vanaf het seizoen 2015/16. Met stip op nummer 1 staat Estland. In de Estse Meistriliiga ging 31,1% van alle speelminuten naar spelers van 21 jaar of jonger. Het andere uiterste is Turkije met 4,1%.

België valt netjes op de mediaan. In 24 UEFA-landen krijgen jongeren procentueel gezien meer speelminuten, in 24 UEFA-landen minder. In 1569 matchen in de Jupiler Pro League legden de youngsters beslag op 16,1% van de speelminuten.

De Grote 5

Een snelle blik naar onze Noorderuren leert ons dat daar toch veel meer speelkansen liggen voor jonge spelers. De Eredivisie staat in dat opzicht met 23,8% op een zesde plaats in Europa. In Nederland geldt immers een loonminimum voor niet-EU-spelers, waardoor clubs sneller naar eigen jeugd teruggrijpen.

Bij de vijf topcompetities gaan de jongeren met het meeste speelgelegenheid lopen in Frankrijk (15,4%). De Bundesliga (13,1%) scoort ook nog rond het gemiddelde. In de Serie A (9,3%), de Primera División (9,0%) en de Premier League (7,1%) hebben jongeren het een stuk moeilijke om door te breken. Alleen in de Griekse en Turkse eerste klasse is dat moeilijker dan in Engeland.