Jelle Vossen had op meer gehoopt: "Zo dichtbij een overwinning zijn tegen Standard en dan gelijkspelen is zuur"

Jelle Vossen was belangrijk voor Zulte Waregem door meteen na de gelijkmaker Zulte weer op voorsprong te brengen.

Jelle Vossen zag na de bolwassing tegen Club Brugge wel een goede reactie van zijn ploeg. "We hebben mentale weerbaarheid getoond en ik denk dat het de juiste reactie was na vorige week. Al is het natuurlijk wel zuur om hier nog gelijk te spelen, als je zo dichtbij een overwinning bent."

Vossen was zelf furies bij de gelijkmaker van Standard. Volgens de spits van Zulte maakte Amallah een trekfout op hem. "Naar mijn mening is dat altijd fout. Als een aanvaller die fout maakt, dan fluit de scheidsrechter altijd."

Voor Jelle Vossen was het vandaag alweer zijn 125ste doelpunt in de Jupiler Pro League. "Dat is een mooie mijlpaal. Het is altijd een goed gevoel om die bal in doel te zien vliegen. Ik draai natuurlijk ook al een tijdje mee", sluit Vossen af.