Cercle vist verdediger die moest vertrekken weer op voor stadsderby

In Jan Breydel staat deze namiddag de stadsderby tussen Club en Cercle op het programma. Bij de Vereniging moesten ze toch wat puzzelen, want in de verdediging ontbreekt er het één en ander. Een nieuwe kans voor de ex-kapitein?

Jérémy Taravel zit immers opeens weer bij de selectie. Die leek te moeten vertrekken, maar de Franse centrale verdediger wordt nu gerehabiliteerd door de afwezigheid van David Bates. Wie ook in de selectie zit: de Fransman Raux-Yao. Van de 21-jarige verdediger wordt veel verwacht. Hij zal normaal gezien een koppel vormen met Marcelin. De selectie voor de Brugse derby van zondagavond. #CluCer pic.twitter.com/fs6uQ3A6Pu — Cercle Brugge (@cercleofficial) September 26, 2020





Volg Club Brugge - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.