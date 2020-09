Bundu niet tevreden na eerste basisplaats: "Ik moet het team helpen winnen"

Vincent Kompany gunde Mustapha Bundu zijn eerste basisplaats. De aanvaller uit Sierra Leone begon goed aan de match, maar deemsterde daarna weg.

Ook Kompany had er wat meer van verwacht. "'Mus' was het eerste halfuur heel aanwezig en ging zijn man een paar keer goed voorbij. Dat wilden we ook zien van hem. Maar daarna ging hij wat met de rem op spelen."

Bundu zelf was ook niet tevreden over zijn match. "Ik was blij om te mogen starten, maar ontgoocheld dat we niet konden winnen. Ik wil assists geven en goals maken. Ik ben misschien iets te ambitieus voor mezelf, maar ik moet het team helpen wedstrijden te winnen."