Na avonturen bij Westerlo, Union, in Italië, Roemenië en Turkije heeft ex-Anderlechtspeler een nieuw opmerkelijk avontuur te strikken

Op zijn 26e heeft Nathan Kabasele stilaan de helft van de wereld gezien. De ex-speler van Anderlecht tekende een contract voor twee jaar bij Al-Diwaniya SC in Irak.

Na de Belgische competitie (Anderlecht, Westerlo, Moeskroen en Union), Nederland (De Graafschop), Italië (Torino), Turkije (Gaziantep) en Roemenië (Voluntari) trekt de globetrotter nu dus naar Irak.

يسر نادي الديوانية الرياضي الاعلان عن توقيع اللاعب ناثان كابسيلي بعقد لمدة عامين!! ✍️🔴⚪️



Al-Diwaniya SC is delighted to announce the signing of the player Nathan Kabasele on a two-year contract!!